Uma eleição indefinida na capital!

Em eleições anteriores para prefeito de Rio Branco já se sabia antecipadamente quais eram os prováveis candidatos que poderiam ir para o 2º turno em função da polarização. Com o fim da Frente Popular houve uma pulverização de candidatos deixando o quadro indefinido. É de se supor que os três candidatos com maiores chances no momento (pela lógica eleitoral) seriam o tucano Minoro Kinpara (PSDB), a prefeita Socorro Neri (PSB) e Roberto Duarte (MDB), que vem crescendo no eleitorado com severas críticas ao governo. Porém, o PT e o Progressista ainda não se posicionaram complicando a situação. Por outro lado, surgem novos nomes como, por exemplo, o de Fernando Zamora (PSL), que poderia surpreender com um discurso diferente situando-se como um “ante político” prometendo uma gestão “técnica, conservadora e empresarial”. É a moda do momento. Outros nomes também estão no jogo como o empresário Jarbas Soster (Avante), Pedro Longo (PV), Sanderson Moura e Vanda Milani dando qualidade ao debate. Pela lógica de qualquer eleição, quem está no poder tem o passaporte para um eventual 2º turno, no caso, a prefeita Socorro. As pesquisas também apontam Minoru chegando lá. Entretanto, eleição é como o clássico Fla X Flu, nunca se sabe! O Roberto está aí nos calcanhares dos dois. Os demais, também! Dizem, até, que o Tião Bocalom ensaia o filme: “A Volta de Quem não Foi”. Aguardemos!

“O diabo pode citar as Escrituras quando lhe convém”. (William Shakespeare)

. Ao se retirar do processo eleitoral de prefeito na capital o PSD e o senador Sérgio Petecão podem estar dando um tiro no pé.

. A posição de ficar em cima do muro sempre foi faca de dois gumes;

. A falta de compromisso com possíveis aliados em 2020 pode impedir que partidos como, por exemplo, MDB e Progressistas não queiram fazer aliança em 2022.

. Petecão começou namorando com o PSB da prefeita Socorro, flertou com o MDB de Roberto Duarte e quis casar o petista ex-prefeito Raimundo Angelim, mas deixando o PT de fora; falou-se até em candidatura própria no PSD.

. “Quem muito quer, nada tem”, diz a Francisca, da feirinha do Julião.

. Porém, há quem diga, também, que Petecão está correto; o tempo dirá!

. Enquanto se fala sobre investigação de corrupção em prefeituras…

. Vai duvidando que já tem outra em andamento!

. Sempre tem porque instituições como CGU, TCU, TCE, MPE (Gaeco), MPF, Receita Federal, Estadual, PF, Secretarias de Segurança e Polícia Civil fizeram um pacto de combate a corrupção em todo o país, principalmente nas mais de cinco mil prefeituras.

. …e demais instituições, portanto…,

. Qualquer rumor, notícia é um sinal de fumaça que pode haver fogo!

. Quem paga propina nunca sai satisfeito; fica comentando com Deus e o mundo!

. “Foi 10%; foi 20%, não, foi 30%”; é uma verdadeira esculhambação!

. Depois ficam pedindo aditivo para concluir a obra como no caso do TRT de São Paulo com ex-senador Luís Estevão.

. “Esse negócio de medicamentos, material de construção e merenda escolar são áreas que o satanás usa nas tentações”, comentava dia desses um auditor na rádio Senado!

. Não vale a pena!

. Já dizia Paulo, o Apóstolo de Cristo, (o verdadeiro), na sua carta aos Romanos:

. “Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna”. (Rom. 6:23).

. Essa palavra é só para quem acha que o bem, o justo, o bom, a honestidade são valores eternos e não relativos.

. A cabeceira da ponte do quilômetro cinco, bem próxima a Epitaciolândia, está há cerca de dois anos para ser feita.

. O povo de Epitaciolândia tiver um pouquinho de juízo escolhe o delegado Sérgio Lopes para futuro prefeito!

. Um sujeito trabalhador, honesto, íntegro cujo único interesse é servir a comunidade como propósito de vida!

. Bom dia, a semana promete!

. “Ah, ia esquecendo, “quem muito se abaixa o fundo aparece”. (Um velho, surrado e útil ditado popular).

. Chega, ufa!!