Sesacre diz que solicitou novo lote do medicamento furtado em caráter de urgência

A Secretaria Estadual de Saúde se pronunciou oficialmente por meio de nota sobre o furto de um medicamento de alto custo destinado à duas crianças em tratamento contra atrofia muscular espinhal.

Segundo a nota, a Sesacre entrou em contato com o Ministério da Saúde pedindo que um novo lote seja enviado com urgência ao estado para que as crianças não sejam prejudicadas.

A Sesacre confirma ainda que foi registrado um boletim de ocorrência.

Leia a nota completa assinada pela assessora jurídica da Sesacre, Virgínia Medim:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) confirma que houve furto de medicamento, no Hospital da Criança, destinado às únicas duas crianças existentes no estado com atrofia muscular espinhal.

A Sesacre, no entanto, já acionou o Ministério da Saúde em Brasília para que um novo lote seja enviado para o Acre em caráter de urgência, de modo a não prejudicar os dois pacientes que precisam do remédio.

Informa ainda, por meio da sua assessoria jurídica, que imediatamente após ser descoberto o furto, um boletim de ocorrência policial foi realizado, seguido de abertura de inquérito policial para apurar as circunstâncias em que o lote de medicamento foi levado.

Rio Branco, AC, 9 de março de 2020

Virginia Medim

Assessora Jurídica da Secretaria de Estado de Saúde do Acre

