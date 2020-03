Secretária com suspeita de coronavírus participou de curso com cerca de 100 pessoas

Desde o último sábado, 7, a secretária municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul, Juliana Pereira, está sendo monitorada sob suspeita de ter se contaminado com o novo coronavírus. Pouco antes disso, ela participou de um curso de formação de Agente de Endemias, realizado no prédio do Sebrae, onde participaram cerca de cem pessoas do evento. O curso foi realizado numa sala fechada.

Na última terça-feira, 3, a secretária também se encontrou com o prefeito da cidade, Ilderlei Cordeiro, e outras autoridades locais e estaduais de saúde. Eles estiveram reunidos justamente para traçar o Plano de Contingência do Coronavírus para o município.

A secretaria de saúde do Estado, nem a do município informou se as pessoas que tiveram contato com Juliana Pereira foram contatadas para a realização de exames.

Há informações também de que o prefeito Ilderlei Cordeiro, que teve contato pelo menos duas vezes com Juliana, não foi à prefeitura nesta segunda feira, 9, por conta de uma forte gripe.

Juliana Pereira, que esteve recentemente na Europa, chegou ao Brasil no dia 1° de março e o caso foi registrado como suspeito para coronavírus no dia 7.

A responsável pela Vigilância Epidemiológica, Muana Araújo, explica que a mulher sob suspeita é monitorada por médicos e pela Vigilância Epidemiológica do município. “Ele [o caso] se encaixou porque o Ministério da Saúde mudou as regras. Esteve [a secretária] em país onde há casos e apresentou sintomas de gripe. Mas os sintomas já apresentam uma reversão”, explica Muana.