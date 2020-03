Restaurante O Paço fecha as portas após 18 anos de funcionamento

Uma dos locais mais tradicionais da gastronomia acreana irá fechar as portas. O restaurante O Paço anunciou nesta segunda-feira, 9, que irá encerrar as atividades após 18 anos de funcionamento.

Segundo a proprietária Cibele Khalil, um dos motivos que levaram o fechamento do Restaurante, que fica localizado no Parque da Maternidade, foi a falta de segurança.

“Muitas vezes aquela região do canal fica escura e abandonada. E isso acaba afastando as pessoas. Vários negócios no entorno fecharam as portas ao longo de todos esses anos”, relatou a proprietária Cibele Khalil.

Ela afirma que esse e outros vários fatores influenciaram a não renovação do contrato com o governo para a concessão do espaço. Segundo ela, o empreendimento viu sua freguesia diminuir consideravelmente nos últimos tempos.

Khalil disse ainda que o valor do aluguel cobrado pelo Estado ficou além da possibilidade do restaurante de quitar.

