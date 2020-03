Prova do concurso do Idaf será no dia 15

Foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) nesta segunda-feira, 9, os horários e locais de aplicação das provas do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), que podem ser consultados no site www.ibade.org.br. As provas serão aplicadas no dia 15 de março, os portões serão abertos às 11h40 [horário local]. O fechamento dos portões será às 12h40

O certame terá prova objetiva, discursiva e entrega de títulos do concurso público para a formação do cadastro de reserva do Idaf. As vagas são destinadas a engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, médico veterinário e técnico em defesa agropecuária e florestal.

Os candidatos aos cargos de nível médio e superior deverão entregar a documentação referente aos títulos no mesmo dia, horário e local de realização das provas. Os títulos deverão ser entregues por meio de cópias autenticadas em cartório, em envelope lacrado.

Para dúvidas, foram disponibilizados os telefones: 0800 668 2175, (21) 3674-9190/3527-0583 – Rio de Janeiro e o e-mail [email protected].