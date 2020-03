Plácido e Humaitá vencem e se classificam para as semifinais do primeiro turno

Após a última rodada da fase de classificação, o Campeonato Acreano já tem a definição de quem são os últimos classificados e quem vai se enfrentar nas semifinais do primeiro turno.

No chamado “grupo da morte”, Plácido de Castro conseguiu desbancar o Rio Branco que ficou fora das semifinais. O Tigre do Abunã precisava apenas de uma vitória simples contra o Andirá para conseguir a classificação. Com dois gols de pênalti marcados por Matheus, um dos artilheiros da competição, Plácido de Castro garantiu a vaga.

Já o último classificado no grupo B veio do confronto entre Vasco e Humaitá. O representante de Porto Acre mostrou sua força e goleou a equipe cruzmaltina por 4 a 1 e também está nas semifinais. O Vasco ainda chegou a sair na frente com Willian. Mas, a equipe do interior virou com três gols de Cristiano e um de Babu.

As semifinais que acontecem em jogo único estão marcadas para próxima quinta-feira, 12, na Arena Acreana.

Às 17h30 entram em campo Atlético e Humaitá. Em seguida, acontece a definição do segundo classificado da partida entre Galvez e Plácido de Castro.

