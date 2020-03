Ônibus cai na quarta ponte de Rio Branco; não há feridos

Um ônibus particular quebrou a barra de proteção e caiu parcialmente da quarta ponte, na avenida Amadeo Barbosa nas primeiras horas desta segunda-feira (9).

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, o condutor trafegava no veículo no sentido Amadeo Barbosa-bairro Habitasa e ao chegar no final da ponte, o motorista deu uma ré, bateu na barra de proteção e caiu. A parte da frente do ônibus ficou preso na ponte e a traseira em uma rua do bairro Cadeia Velha.

O motorista fugiu do local. A área foi isolada pelo policiais de trânsito, o ônibus será rebocado e levado ao pátio do Detran.

Não há informações sobre feridos.