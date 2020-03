Mulher com suspeita de coronavírus no Acre é secretária de saúde da prefeitura de Cruzeiro do Sul

Uma servidora pública que prefere não ser identificada revelou que a mulher de 35 anos que chegou recentemente da Europa e que está sendo monitorada pela secretaria estadual de Saúde do Acre com suspeita de coronavírus em Cruzeiro do Sul, é a secretária municipal de Saúde Juliana Pereira.

Ela chegou ao Brasil no dia 1° de março e o caso foi registrado como suspeito de coronavírus no dia 7. A responsável pela Vigilância de Saúde, Muana Araújo, não confirma o nome da paciente. Ela explica que desde que a mulher chegou ao Acre está sendo monitorada por médicos e pela Vigilância Epidemiológica do município.

“Ele [o caso suspeito] se encaixou porque o Ministério da Saúde mudou as regras. Ela esteve em país onde há casos e apresentou sintomas de gripe. Mas os sintomas já apresentam uma reversão”, explica Muana.

A paciente está em casa sem contato com outras pessoas e o material de exame já foi coletado.

A coordenadora regional de Saúde do Acre no Juruá, Raquel Batista, destacou somente que “o fluxo de atendimento municipal e estadual está sendo seguido a risca e de acordo com o que preconiza o Ministério da Saúde” , sem entrar em detalhes sobre o caso.

