Mourão prevê para 25 de março 1ª reunião do Conselho da Amazônia

O vice-presidente da República Hamilton Mourão prevê para 25 de março a primeira reunião do Conselho da Amazônia. O encontro deverá ocorrer no Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), em Brasília.

Segundo Mourão, o encontro servirá para apresentar aos ministérios integrantes do grupo o planejamento do colegiado. O calendário deve ser confirmado na visita que general fará ao Acre nos próximos dias.

A recriação do Conselho da Amazônia e da Força Nacional Ambiental foi feita em fevereiro deste ano visando melhorar a resposta governamental à questão do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável.