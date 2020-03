Moradores de ramal continuam com protesto e congestionamento já chega a mil veículos

Como prometido, os moradores do ramal do Garapeira radicalizaram no protesto contra as péssimas condições de trafegabilidade no local e resolveram interditar a AC-40.

Os moradores cobram a recuperação do asfalto, sinalização e quebra-molas perto da escola. Como nada foi feito, a rodovia estadual está fechada desde às 7 horas da manhã desta segunda-feira, 9.

A fila já é quilométrica e já passa chega quase a mil veículos que não conseguem passar da barreira montada pelos moradores.

Neste momento, acontece uma reunião com representantes da prefeitura de Rio Branco e uma comissão de moradores para tentar chegar a um acordo e o protesto possa ser encerrado.