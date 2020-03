Mais de 5 mil pessoas visitaram o 1º Feirão de Desapego, na Capital

“Eu amei!”. Essa foi a avaliação da visitante Ellen Maria sobre o 1º Feirão do Desapego, encerrado neste domingo (8) com uma programação muito especial ao Dia Internacional da Mulher.

Pelo estacionamento do Tetrão, em Rio Branco, passaram pelo menos cinco mil pessoas neste fim de semana pelo Feirão, avaliado como um sucesso pelos organizadores. “Pode se tornar uma feirinha turística”, completou a visitante Ellen em depoimento à secretária de Empreendedorismo e Turismo do Acre, Eliane Sinhasique.

Além do espaço de um amplo espaço de vendas o pátio do Teatrão acabou virando uma praça de alimentação, de negócios de jardinagem, música ao vivo e parque infantil. Trocou-se e vendeu-se de um tudo um pouco. “O público é bem rotativo, chega olha, compra, come e sai”, disse Sinhasique.