Jéssica Sales vai ao encontro de famílias ribeirinhas da região do Vale do Juruá

A deputada federal Jéssica Sales (MDB), percorreu neste final de semana 10 comunidades ribeirinhas do Vale do Juruá. Na companhia dos pais, o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner, a deputada estadual Antônia Sales e do irmão Fagner, ela enfrentou sol e chuva, atravessou igapós e rompeu varadouros, fazendo política perto das pessoas, conhecendo as dificuldades dos ribeirinhos que vivem nas regiões mais isoladas do Vale do Juruá.

“Venho de uma família política com mais de 40 anos de tradição. Desde muito cedo, meus irmãos e eu, aprendemos que na política, a missão de servir o povo, está sempre a primeiro lugar. É preciso compromisso, responsabilidade e, acima de tudo, amor, para sentir de verdade o sofrimento dos mais humildes e lutar para proporcionar uma vida melhor a quem mais precisa”, enfatizou Jéssica.

Jéssica Sales esteve nas comunidades Torre da Lua, São Jerônimo, Santa Cruz, Simpatia, São Geraldo, Foz do Valparaíso, Carlota, Tatajuba e Voz do Paraná dos Mouras, localizadas entre os municípios de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Porto Walter. Por onde passou, a parlamentar conferiu de perto obras em execução provenientes de emendas parlamentares e dialogou com os moradores, visando a indicação de futuros investimentos.

Segundo ela, fazer política, especialmente em lugares distantes e de difícil acesso, não é fácil. “Tudo que fiz e faço vale a pena, porque só assim eu sinto na pele o que estas famílias passam. Agradeço de coração a todos que estiveram comigo, em especial à minha família, que me ensinou que devemos sempre respeitar o próximo e honrar a credibilidade que nos é concedida”, finalizou.

