Jenilson Leite participa de ação de saúde alusiva ao Dia Internacional da Mulher

O deputado e médico Jenilson Leite ( PSB) participou de uma ação de saúde neste domingo (8), Dia Internacional da Mulher. O atendimento foi realizado na Escola Valdina Torquato, no bairro do Triângulo, em Tarauacá, a pedido da presidente da associação de moradores, Keila Souza.

O atendimento teve como foco a prevenção da saúde mulher, com ênfase para a realização de exames de ultrassonografia, para prevenir o câncer de mana e câncer uterino, doenças responsáveis por acometer milhares de pessoas do gênero feminino.

Além do atendimento médico, foram distribuídos prêmios, flores, também foram ofertados serviços de cortes de cabelo, de manicure, de design de sobrancelha e aplicação de rena.

Para o deputado, é muito importante que as mulheres tenham acessos aos exames que previnam umas das doenças que mais afeta ao público feminino, que é o câncer de mana e o câncer de colo uterino. “Quero agradecer a Keila pelo convite de colaborar com esta ação, pois sabemos da importância de cuidar da saúde da mulher, principalmente com a realização de exames. Na qual me coloco à disposição da comunidade tarauacaense, para auxiliar neste trabalho de fazer o bem ao próximo”, disse Jenilson Leite.

O deputado também participou de um café da manhã organizado pelo Sinteac para as mulheres filiadas à entidade.

A ação de saúde contou com a colaboração do gabinete do vereador Lauro Benigno e também da direção das escolas Valdina Torquato e Donizete Mota.

