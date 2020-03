Ilderlei Cordeiro e Alan Rick entregam kits de casa de farinha na zona rural de Cruzeiro do Sul

O fomento agrícola de Cruzeiro do Sul é uma das políticas públicas adotadas pela gestão do prefeito Ilderlei Cordeiro, que acompanhado do deputado federal Alan Rick entregou kits de casa de farinha, na última semana, à comunidade da Olivença.

A ação beneficia diretamente 60 famílias de produtores agrícolas. A farinha de Cruzeiro do Sul é o carro chefe da economia no Juruá e tem reconhecimento nacional. No Olivença, o Município também implantou a rede de abastecimento de água.

“Fico muito feliz em ajudar na gestão do nosso prefeito Ilderlei Cordeiro e beneficiar a população. Assumimos esse compromisso e viemos aqui honrar a nossa palavra, fomentando a economia dos moradores da Olivença”, destacou o deputado Alan Rick.

Ilderlei Cordeiro agradeceu o apoio do parlamentar e reafirmou o compromisso de trabalho. “Agradeço o nosso deputado e à comunidade, esse é um momento de muita alegria para todos. O incentivo e fomento à produção é uma das propostas do nosso plano de governo, que tem se efetivado”, frisou.