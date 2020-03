Gladson convoca reunião de emergência com membros do PP: “não dá para ficar dizendo que vai ser candidato e ter meu apoio sem conversar comigo”

O governador Gladson Cameli convocou uma reunião de emergência para o final da tarde desta segunda-feira, 9, no Palácio Rio Branco, para tratar a cerca das movimentações internas do seu partido, o Progressistas, a respeito das eleições de 2020. Devem participar do encontro as principais lideranças da sigla como o presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Junior, o líder do governo, Gerlen Diniz, e o deputado estadual José Bestene, que tenta se viabilizar para disputa do pleito eleitoral.

Questionado por ac24horas se o seu partido lançará candidato a prefeitura de Rio Branco e se terá o seu apoio, o chefe do Palácio Rio Branco preferiu ficar em cima do muro, mas citou que uma pesquisa interna do partido revelou que mais de 50% da população o aguarda se posicionar para definir o voto. “Eu ainda não sei se entro nisso. Existem duas contas. A de eu apostar e perder e a de apostar e ganhar. Não sei se estou disposto a isso. Acho pouco provável entrar nessa bola dividida”, ponderou.

Cameli afirmou ainda que terá uma conversa definitiva com o líder do governo, deputado Gerlen Diniz, a respeito de sua saída do comando dos trabalhos legislativos do executivo. “Em nenhum momento ele me oficializou nada. Conversarei com ele para definir se ele sai ou não para disputar a prefeitura de Sena Madureira. Acredito que teremos uma definição a respeito disso em breve”, explicou.

No encontro que deve acontecer de porta fechadas com as lideranças do PP, Cameli vai colocar as cartas na mesa e cobra união do partido. “A ideia é colocar os pingos no is. Não dá para a pessoa ficar falando que vai ser candidato e que tem meu apoio se não acertou nada comigo. Não é assim que se faz. Quero definir tudo isso”, explicou.

Com a saída do governo e a desistência do engenheiro Thiago Caetano da pré-candidatura, os Progressistas têm apenas os nomes de José Bestene e Luziel Carvalho para apresentar ao governador para as eleições majoritárias de 2020.