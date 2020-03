Gladson busca saída para a segurança pública do Acre em reunião com o governo de Rondônia

O governador Gladson Cameli (Progressistas) foi até a cidade de Porto Velho, capital de Rondônia, nesta segunda-feira, 9 , para tratar sobre segurança pública. O objetivo do encontro, segundo Cameli, é fortalecer as ações de combate à violência em ambos os estados (Acre e Rondônia). A sede do encontro foi a 17ª Brigada de Infantaria e Selva.

A ideia dos dois governadores é unir as Forças Armadas como parceira nas ações dos setores de segurança nos estados. Cameli foi recebido pelo governador de Rondônia, Marcos Rocha (PSL) e membros do governo vizinho e Exército Brasileiro.

Nos últimos meses, o assunto ‘segurança pública’ tem sido debatido com frequência no governo acreano. No dia 29 de fevereiro, membros do Sistema de Segurança Pública do Acre se reuniram para avaliar as ações e operações policiais desencadeadas neste primeiro bimestre do ano.

O secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre, coronel Paulo Cézar, alinhou novos planos de estratégias para o combate ao crime no estado e regiões de fronteira.

A contenção da violência, conforme discursos das autoridades locais, fazem parte do cronograma da Segurança Pública, que deve buscar apoio de estados e instituições parceiras.