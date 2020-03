Fotógrafo do ac24horas registra Superlua no céu de Rio Branco

Na noite desta segunda-feira, 9, a Lua está em seu perigeu – ponto de sua órbita mais perto da Terra. Por isso, ela parece maior para quem a observa da perspectiva do nosso planeta. Quando isso acontece, o fenômeno é chamado de “Superlua”. Ele poderá ser visto até o início da quarta-feira (11). O fotógrafo do ac24horas registrou alguns flashes da lua radiante no céu de Rio Branco.

De acordo com a agência espacial americana (Nasa), desta vez também será “Lua de Minhoca”. Ela recebe este nome por que é a última Lua cheia no mês de março. Historicamente, os povos antigos mais ao Sul dos Estados Unidos chamavam essa época desta forma, já que as minhocas surgem quando o gelo derrete.

Para ver a Superlua não é necessário nenhum equipamento especial, basta olhar para o céu. Mas quem tiver binóculos ou telescópio poderá apreciar tudo ainda mais de perto. E se você perder o espetáculo, não se preocupe: haverá outra Superlua em cerca de um mês, no dia 8 de abril.