Foragido da Justiça, “Quati” deixa marcas de dente em braço de policial durante prisão

Foragido da Justiça de Sena Madureira após quebrar condicional, Ismael Fernandes da Silva, apelidado de Quati, de 19 anos, deu trabalho para ser recapturado pela policia, em Manoel Urbano. Antes de ser imobilizado, Quati, como é conhecido – por ter os dentes afiados, ainda deixou cortes no braço de um policial na base do dente. Pela fotografia pode-se deduzir que as marcas dos dentes de Ismael foram profundas.

Além disso, testemunhas disseram que o infrator também tentou fugir pelos fundos de um quintal, mas o cerco policial estava bem montado e conseguiu, finalmente, prendê-lo, no dia 04 deste mês.

Segundo consta, a prisão ocorreu na Rua Jeová, bairro El-Shaday, na cidade de Manoel Urbano para onde Quati fugiu após quebrar a chamada pena condicional em Sena Madureira.

Ao tentar segurar o foragido, o policial foi surpreendido por uma forte dentada que deixou sangrando o seu braço esquerdo, mesmo assim, com ajuda de outros policias, Quati finalmente, foi imobilizado e conduzido a prisão. As forças policiais apreenderam na mesma residência um menor de idade, irmão de Ismael, por ameaça e desacato.

O policial fez fotografia e corpo de delito no hospital para representar contra Quati, pela mordida sofrida no braço.