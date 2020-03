Esposa de Jesus Sérgio deixa governo para disputar à prefeitura de Tarauacá

A esposa do deputado federal, Jesus Sérgio (PDT), Maria Lucinéia Nery de Lima Menezes, mais conhecida como “Néia”, teve a sua exoneração publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), desta segunda-feira (09).

Ela ocupava um cargo em comissão referência CEC-7, da Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), nomeada através do Decreto nº 532, de 1° de fevereiro de 2019.

A exoneração ocorreu, após o governador Gladson Cameli (Progressistas) orientar aqueles que queiram ser candidatos a pedirem exoneração de seu governo. Néia é oficialmente pré-candidata à Prefeitura de Tarauacá (AC) pelo PDT.