Educação lança programa para corrigir idade/série no 7º e 8º ano da rede de ensino

A Secretaria de Estado de Educação lançou o programa “Aprender é o Caminho” para corrigir a distorção idade/série na rede de ensino do Acre.

O foco são alunos do 7º e 8º ano e idade de 13 anos e 14 anos. A meta é estabelecer um programa especial para esse grupo de modo que em um ano eles possam ser matriculados no 9º ano.

Na Escola Diogo Feijó, 37 alunos poderão adequar as séries à idade, uma experiência que tem sido compartilhada inclusiva com as famílias.

Municípios como Feijó, Sena Madureira, Brasileira e Senador Guiomard devem realizar esse programa.

(Aldeia FM)