Coronavírus: Diocese pede que fiéis evitem dar as mãos durantes as celebrações

A Diocese de Rio Branco divulgou neste domingo, 08, uma cartilha com orientações de prevenção ao coronavírus (Covid-19). No documento, são listadas regras a serem adotadas nas missas e celebrações nas comunidades e paróquias em Rio Branco.

Na cartilha, assinada pelo Bispo, Dom Joaquín Pertíñez, a diocese orienta que, durante as celebrações e missas, sejam evitados o “abraço da paz” e que os fiéis durante a oração do Pai Nosso, não dê as mãos e não tenha contato com as pessoas ao redor.

O comunicado orienta ainda que a eucaristia seja recebida nas mãos e não na boca. Por fim, a Diocese recomenda que os ministros e padres esterilizam as mãos com álcool antes de distribuir a comunhão aos fiéis.