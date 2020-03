Depois da criação oficial, Gladson nomeia conselho político

Gladson Cameli já tem um conselho político para chamar de seu.

Depois de criar oficialmente o Conselho Político do Governo do Estado do Acre, o governador deu, por meio do Diário Oficial desta segunda-feira, 9, posse aos sete conselheiros que irão ajudá-lo nos assuntos políticos, que tem sido uma área sofrível pelo atual governo mesmo já tendo passado mais de um ano de gestão.

O ac24horas publicou durante o final de semana um panorama dos conselheiros de Gladson Cameli.

Os conselheiros nomeados por Gladson são: Osmir Lima, ex-deputado federal, Elson Santiago, ex-presidente da ALEAC, Nelson Sales (ex-deputado estadual), seu irmão Normando Sales, Jairo Carvalho (ex-deputado estadual), Marieldo Alves, ex-vereador no Bujari, e Paulo Ximenes.

Notícias relacionadas