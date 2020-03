Conheça a empresa que é a maior exportadora de tratores no Brasil

Com 58 anos no Brasil, a empresa é referência no mercado agrícola brasileiro.

Pertencente ao grupo AGCO, a Massey Ferguson é a maior fabricante de máquinas agrícolas da América Latina e a maior exportadora de tratores no Brasil. Com 58 anos no Brasil, a empresa é referência no mercado agrícola brasileiro.

A empresa Massey Ferguson exporta para mais de 80 países. Os maiores compradores são África do Sul, Arábia Saudita, Argélia, Argentina, Bolívia, Chile e Paraguai. Esses países recebem os tratores, colheitadeiras, plantadeiras, implementos, pulverizadores, enfardadoras e serviços de agricultura.

As fábricas na América do Sul ficam localizadas em Canoas (RS), onde são produzidos os tratores. Em Santa Rosa (RS) são fabricadas as colheitadeiras em em Ibirubá (RS) são fabricadas as plantadeiras e implementos.

Fábrica na Argentina

Na fábrica de Mogi das Cruzes (SP) são produzidos tratores, pulverizadores, motores, geradores e laboratório de controle de emissões. Na unidade da Argentina, General Rodriguez/BUE, são produzidos tratores, colheitadeiras e motores.

A Massey Ferguson se destaca no lançamento de equipamentos agrícolas de alta tecnologia. Além do melhor custo-benefício, esses equipamentos se destacam pela facilidade de manuseio.