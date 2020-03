Comparsa de assaltante baleado é preso em Cruzeiro do Sul

A Polícia Militar de Cruzeiro do Sul prendeu na tarde desta segunda-feira, 9, o segundo acusado de ter se envolvido no assalto a um estabelecimento comercial situado na Vila Assis Brasil, que acabou com um criminoso baleado na manhã de hoje.

O homem que conseguiu fugir de motocicleta foi capturado e preso na comunidade Agro Vila do Macaxeiral, localizada atrás da sede social do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde (Sintesac) do município.

Segundo a polícia, o fugitivo estava escondido atrás da casa de um policial penal, que ajudou da prisão do acusado.

O assaltante que foi baleado por um policial militar durante a tentativa de assalto passou por cirurgia no Hospital do Juruá para retirada das balas. Um projétil atingiu a coluna do homem, que vai passar por exame de tomografia.

Os nomes dos assaltantes não foram divulgados.