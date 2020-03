Caixas eletrônicos do BB não funcionam e população de Epitaciolândia se revolta

Segunda-feira, além de ser o dia oficial da preguiça também é dia de pagar as contas.

Em Epitaciolândia, quem procurou um caixa eletrônico do Banco do Brasil na manhã desta segunda, 9, se aborreceu.

É que os caixas estavam todos sem funcionar. Quem foi até um caixa, além de não conseguir fazer o que pretendia, também não recebeu nenhuma explicação sobre o que teria acontecido para afetar todos os caixas.

As reclamações são comuns em relação aos caixas eletrônicos no interior do estado, principalmente quando se trata de mau funcionamento dos equipamentos e principalmente de falta de dinheiro, quando se trata de datas festivas, onde o município recebe visitantes acima do normal.