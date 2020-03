Balsa do bairro Benfica começa a ser recuperada pelo Deracre

A balsa usada por moradores da Vila Acre para a travessia do Rio Acre está sendo recuperada pelo Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre). A embarcação é usada para integrar os dois distritos do município e atua no bairro Benfica.

O casco da balsa estava furado, além de outros problemas na estrutura. A embarcação passou a apresentar alguns buracos no casco devidos à diminuição da espessura das chapas de ferro do assoalho, o que compromete a segurança dos usuários.

Além dos funcionários que executarão os trabalhos de soldagem na embarcação, o Deracre enviou ao local o Diretor de Operação, Tony Roque, e o Geólogo, Sócrates Guimarães, que irão verificar o grau de complexidade dos trabalhos. Eles acompanharão toda a rotina de recuperação da balsa, enquanto Ronan Fonseca, diretor do órgão, cuidará dos trabalhos mais complexos junto ao governo do Estado.

Fonte: Agência de Notícias do Acre