Acre segue sem confirmar caso de coronavírus; teste em homem que veio da Europa deu negativo

“No Acre, não há nenhum caso confirmado da doença”, informou nesta segunda-feira, 9, o secretário estadual de Saúde do Acre, Alysson Bestene. Segundo ele, boatos disseminados nesse final de semana – de que dois estrangeiros teriam sido internados no Pronto-Socorro de Rio Branco com sintomas da doença – não procedem. Em Rio Branco, os testes em um homem de 52 anos que esteve na Europa deram negativo.

“Estamos tratando o momento com todo o profissionalismo e queremos dizer para a população que não tenham medo, que não se deixe levar por fatos que não são verdades”, afirma. O governo enfatiza ainda que possui condições necessárias para administrar situações que exijam cuidados no tratamento de pessoas que eventualmente venham a se contaminar pelo coronavírus (covid-19).

Até agora, o que se tem de informação da secretaria de Saúde do Acre é que há três casos suspeitos. São duas jovens, de 19 e de 20 anos, ambas estudantes de medicina na cidade boliviana de Cobija, na fronteira com Brasileia e Epitaciolândia, e uma profissional de saúde de 35 anos moradora de Cruzeiro do Sul.

As três estão sendo acompanhadas pelo serviço de atenção básica em saúde de seus municípios, e também pelo Departamento de Vigilância em Saúde (DVS) da Sesacre, com o apoio de infectologistas.

O material coletado foi enviado ao Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Acre e enviada uma amostra para o Instituto Evandro Chagas, no Pará, que é referência para o estado. Os exames levam dez dias em média para ficarem prontos.

