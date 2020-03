Acre Pela Vida promove a adesão das instituições ao programa, diz governador

O governador Gladson Cameli avalia que a credibilidade do programa Acre Pela Vida levou à adesão do Ministério Público do Estado. “A população quer paz”, disse o governador, reafirmando que o Acre Pela Vida estará em todas as ações do Governo do Estado de modo a atender toda a população.

“Excepcional e fundamental para que ocorra a transversalidade do programa”, disse, de seu lado, o secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre, Paulo Cézar Santos.

No MP, o plano de ação será construído de forma coletiva por procuradores e promotores de Justiça, que participarão de uma reunião estratégica neste sábado com o objetivo de discutir medidas para reforçar o combate à criminalidade.

Gladson informou que o Tribunal de Justiça do Acre é outra instituição que sinaliza positivamente ao programa.

(Com Aldeia FM)