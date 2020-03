Petecão lança Gessi Capelão como pré-candidato a prefeito em Xapuri

O antes pré-candidato à prefeitura de Xapuri pelo MDB é, agora oficialmente, pré-candidato pelo PSD. O ato de filiação em que o vereador Gessi Capelão acompanhado de alguns apoiadores migrou para o partido do senador Sérgio Petecão ocorreu na noite desse sábado, 7, na Câmara de Vereadores do município.

O evento que marcou a chegada do PSD a Xapuri teve um fato considerável com relação ao que pode vir a acontecer nos meses que antecedem a eleição no município. Enquanto o pretenso candidato do Dem, Aílson Mendonça, se fez presente, o pré-candidato do MDB, Carlos Venícius, preferiu não comparecer.

A ausência do advogado no evento deixa transparecer que o MDB em Xapuri pode estar adotando a estratégia de se distanciar da alta rejeição que Capelão e Aílson apresentaram em levantamentos internos feitos pelo grupo de oposição no município. Em seu discurso, o pré-candidato do PSD voltou a falar de união.

“O partido do nosso senador Petecão está crescendo aqui em Xapuri. Estamos com uma chapa forte de vereadores, para eleger de três a quatro nomes, e o próximo passo é ganhar a prefeitura, com união, junto com toda a oposição, para que a gente possa fazer Xapuri ser, realmente, a princesinha do Acre”, disse Gessi Capelão.

O senador Sérgio Petecão, que vê no lançamento da pré-candidatura de Capelão a oportunidade para que o seu partido firme suas bases no município, disse que ficou muito otimista com o clima de entusiasmo que encontrou durante o ato de filiação e considerou o momento como o início de uma campanha vitoriosa na cidade.

“Quero agradecer o empenho da direção do nosso partido e dessa fera que chegou aqui e em um breve espaço de tempo revolucionou. Foi apresentada aqui uma chapa com mais de 16 pré-candidatos a vereador, e quando eu chego aqui e vejo uma câmara municipal lotada, com a empolgação das pessoas, eu penso que estamos dando o pontapé inicial para uma campanha vitoriosa do Capelão”, afirmou o senador.