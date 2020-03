Fernando Zamora: “Quero ser prefeito para acabar com tudo que impede o crescimento”

Eleições 2020. Começa o jogo eleitoral. O programa Boa Conversa, apresentado por Luís Carlos Moreira Jorge e Astério Moreira aos internautas do ac24horas, traz uma série de entrevistas com os postulantes a prefeitura de Rio Branco. O primeiro a ser convidado foi o empresário e pecuarista Fernando Zamora, (do PSL), que pela primeira vez entra para a política.

Na sua avaliação, um prefeito tem a função de gerenciar, de cuidar a cidade com competência, eficiência e transparência. “A princípio minha família não gostou muito, mas gosto de desafios”, disse. Para ele, é necessário desburocratizar, tirar as amarras jurídicas que impedem as pessoas de desenvolverem suas atividades econômicas. Sobre ideologia política é pragmático: “O comunismo acabou faz muito tempo”. A visão é olhar para o futuro da cidade. se diz preparado para enfrentar as agruras de uma campanha, bem como, para governar a cidade se for escolhido prefeito pela população de Rio Branco. Veja entrevista completa!

