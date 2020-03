Evento celebra um ano do projeto “Mulherada tem Dendê”

Que tal celebrar esse dia internacional da mulher de forma diferente? Se você é mulher e pensou em algo assim, a oportunidade é conhecer o projeto “Mulherada tem Dendê”.

Se trata de uma iniciativa do Movimento de Mulheres da Capoeira no Acre que completa exatamente um ano neste domingo, 8 de março.

O movimento reúne as mulheres dos vários grupos de capoeira do Acre. A intenção é juntar uma vez por mês essas mulheres para que elas possam fazer uma roda e mostrar a importância da capoeira como ferramenta de empoderamento das mulheres.

“A ideia desse movimento partiu do momento em que percebemos que estava acabando a presença das mulheres me uma roda de capoeira. Como a imensa maioria é e homens, algumas mulheres se sentem desconfortáveis em entrar em uma roda de capoeira e jogar ou tocar um berimbau”, diz Wanda Colgate, uma das líderes do movimento.

A capoeira, segundo ela, é um instrumento importante que consegue ajudar mulheres a superar seus problemas.

“Capoeira é libertação. Foi no passado e ainda é hoje. Vemos a capoeira ajudando mulheres a se livrar das drogas, da depressão e de outros problemas, inclusive físicos. Esse movimento tem sido muito importante para nós mulheres”, diz Wanda.

A roda de comemoração de um ano do Movimento “Mulherada tem Dendê” acontece neste domingo, a partir das 15 horas na praça da Biblioteca Pública.