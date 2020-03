Domingo é dia de definição dos semifinalistas no primeiro turno do Campeonato Acreano

Dois jogos, duas vagas. A definição dos últimos classificados para as semifinais do Campeonato Acreano ficou para a última rodada do primeiro turno.

Com Galvez e Atlético já garantidos, dois jogos no Estádio Florestão definem quem se mantem na briga pelo título do primeiro turno.

Às 15 horas, Andirá e Plácido de Castro entram em campo. Para o time do interior do estado, basta uma vitória simples diante do Morcego para conseguir a classificação. Se Plácido vencer, o Rio Branco vai repetir a péssima campanha do ano passado, quando não conseguiu chegar às semifinais. Em caso de empate ou vitória do Andirá, o Estrelão garante a vaga.

Na segunda partida, Humaitá e Vasco decidem a última vaga. O time do interior entra como favorito, já que precisa apenas de um empate. O Vasco tem chances remotas e só uma goleada histórica faria com que a equipe avançasse na competição. Quem fica de olho no confronto também é o Náuas, que pode se classificar em caso de vitória do Vasco.