Candidatos não conseguem se inscrever em certame da educação no último dia de prazo

Quem deixou para se inscrever no processo seletivo simplificado para formação de cadastro de reserva para o cargo de professor temporário e assistente educacional na rede pública estadual de educação no último dia de inscrições enfrentou dificuldades e está tendo muita dor de cabeça.

O concurso é realizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE). Mesmo estando em edital que o encerramento das inscrições seria neste domingo, 8, até às 23h59, horário do Acre, quem tentou fazer a inscrição não conseguiu.

Candidatos denunciaram ao ac24horas que desde a manhã deste domingo não conseguem se inscrever. Nossa reportagem acessou o site, tentou fazer uma inscrição e confirmou a falha.

Na página do IBADE sobre o concurso do governo acreano há a confirmação do prazo de inscrição. No entanto, em outra página onde o IBADE divulga os concursos com inscrições em aberto, o certame acreano desapareceu sem explicações. Constavam apenas dois concursos no Espírito Santo e um em Rondônia como abertos.

O ac24horas tentou falar com o IBADE para que o instituto desse as necessárias explicações, mas não obteve sucesso. Os candidatos prejudicados querem que mais uma dia seja aberto para a realização de inscrições.

“Eu estou estudando há muito tempo para participar desse concurso. Deixei para fazer a inscrição no último dia porque era um domingo e teria tempo livre. Não posso ser prejudicada por falha no site”, diz uma candidata.

Este slideshow necessita de JavaScript.