Beatriz Cameli descarta candidatura a prefeita de Cruzeiro

A ex primeira dama de Cruzeiro e do Estado, Beatriz Cameli, citada pelo prefeito Ilderei Cordeiro, como um dos nomes do Partido Progressista que pode disputar a prefeitura disse que no momento essa candidatura não está nos planos dela.

Beatriz Cameli se filiou ao PP em 29 de novembro passado na caravana do partido liderada pelo governador Gladson Cameli, sobrinho dela. Ela é viúva do ex-governador Orleir Cameli.

Ela disse que gosta de politica, fica orgulhosa com a lembrança por seu nome e que seria uma honra ser prefeita e trabalhar de forma honesta pelo povo, mas que agora não será candidata ao cargo. Beatriz cita que a figura política está muito desgastada .

“Teria sim vontade, mas agora não é um bom momento porque há muitos problemas e desgastes. O poder é bom pra atuar pelo povo, mas agora não tenho pretensão política”, destacou ela, deixando no ar se pretende disputar algum cargo no legislativo.

Outros nomes citados por Ilderlei como pré-candidatos a prefeito pelo PP, são do vice prefeito Zequinha Lima e do tio dele, Rudilei Estrela.

Zequinha Lima, vice de Cordeiro, confirmou que é pré-candidato a prefeito.”Caso Ilderlei não possa eu sou sim candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul e me acho preparado. Vou colocar meu nome à disposição “.

Formado em letras, Zequinha Lima já foi vereador por dois mandatos pelo PC do B. Exerceu os cargos de secretário Municipal de Educação.