Após denúncia do ac24horas, IBADE anuncia prorrogação de inscrições na educação

Após o ac24horas relatar que candidatos ao concurso do processo simplificado da Secretaria Estadual de Educação não conseguiram fazer inscrição neste domingo, 8, o IBADE, se pronunciou.

Por meio de nota, a instituição organizadora do certame informou que as inscrições estão prorrogadas até às 15 horas desta segunda-feira, dia 9.

O IBADE não informou o que causou a falha que impediu a inscrições ao longo do domingo.

Leia a nota do IBADE

O IBADE informa de que as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado da Educação do Estado do Acre está prorrogada até essa segunda-feira, dia 09/03/2020, às 15h (HORÁRIO DO ESTADO DO ACRE).

