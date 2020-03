Tribunal de Justiça retoma Justiça Sobre Rodas, projeto da década de 1990, no Juruá

O Tribunal de Justiça do Acre inicia nesta segunda-feira (9) em Cruzeiro do Sul, o programa Justiça sobre Rodas, iniciativa que levará juízes, defensores e conciliadores às comunidades distantes do Vale do Juruá.

A meta do projeto é democratizar o acesso à Justiça. O serviço será disponibilizado em um ônibus adaptado que percorrerá os lugares mais longínquos e carentes do Juruá. O veículo constará com juiz, conciliadores e defensores públicos.

“Trata-se de uma iniciativa de resgate do Tribunal de Justiça do Acre, com adaptações, de um programa de grande alcance ainda nos idos de 1996, cuja finalidade precípua é buscar solucionar, com maior celeridade, os conflitos de interesses apresentados pelos cidadãos no âmbito das diversas comunidades locais”, disse o presidente do TJAC, desembargador Francisco Djalma.