Trabalhador morre esmagado por árvore no interior do Acre

Um grave acidente tirou a vida do trabalhador Wanderson dos Santos Araújo, de 30 anos, na tarde desta sexta-feira (6) em uma área rural localizada próximo a fazenda 3 meninas, na BR-317, em Xapuri

De acordo com Comandante do Corpo de Bombeiros, Major Falcão, Wanderson estava com um parente trabalhando derrubando árvores na área de mata, distante 4km da fazenda, quando uma árvore caiu sobre o corpo da vítima. Quando o parente de Wanderson foi até aonde ele estava, já encontrou a vítima morta.

O Corpo de Bombeiros do município de Xapuri foi acionado até a área de difícil acesso por volta das 16h30min e o corpo foi resgatado e encaminhado ao hospital do município de Xapuri.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco para os exames cadavérico. O caso será investigado pela Polícia Civil do município de Xapuri.