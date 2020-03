Times acreanos já sabem que serão adversários diretos no Brasileirão

Com a divulgação do regulamento, grupos e tabela do Campeonato Brasileiro da Série D, os times acreanos que jogam a competição, Atlético, Galvez e Rio Branco, já sabem que serão adversários logo no início do campeonato.

É que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fez mudanças na competição. Uma delas foi fazer um grupo só de equipes da Região Norte. Com o grupo regionalizado, estão no mesmo grupo, os paraenses Bragantino e Independente, o amazonense Fast Clube e o representante de Rondônia, o Vilhenense. Se soma ao grupo o vencedor do duelo entre Nacional (AM) e Ji-Paraná (RO).

Os times do Acre já tem data para entrar em campo. O Atlético entra em campo fora de casa contra o vencedor de Nacional e Ji-Paraná. Já o Estrelão faz sua estreia em casa contra o Independente (PA). Imperador também joga em casa, contra o Fast Clube do Amazonas.

Os jogos da primeira fase estão marcados para os dias 23 e 24 de maio.

A CBF também mudou a forma de disputa do campeonato. Este ano os 64 clubes que disputam a competição estão divididos em 8 grupos com 8 equipes cada. Os 4 melhores de cada grupo passam à próxima fase, que vai ser decidida no mata-mata. Os 4 que chegarem às semifinais estão automaticamente classificados para a Série C em 2021.