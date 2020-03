Tribunal de Contas do Estado do Acre anuncia participação no “Ouvidoria Day”

O Tribunal de Contas do Estado do Acre anunciou participação no “Ouvidoria Day” para comemorar o Dia do Ouvidor, 16 de março. Os Tribunais de Contas do País vão realizar eventos na data.

O TCE diz que já iniciou os preparativos do evento que tem como principal objetivo esclarecer sobre a “importância das Ouvidorias no desenvolvimento e aperfeiçoamento do controle social e a transparência na gestão pública”.

Nessa data, o TCE quer reunir ouvidores dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, servidores municipais e estaduais, além de integrantes de entidades de participação e controle social além de acadêmicos.

As inscrições podem ser feitas no endereço: www.tce.ac.gov.br/escola

