Primeiro dia do Feirão do Desapego atrai grande público ao estacionamento do Teatrão

Visando movimentar a economia, gerar renda a autônomos, empreendedores, lojistas e ambulantes de Rio Branco, o primeiro dia de Feirão do Desapego movimentou o estacionamento do Teatro Plácido de Castro no início da noite desta sexta-feira, 6. O Feirão é uma iniciativa do Governo do Estado, realizado pela Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo, em parceria com a Junta Comercial da capital.

O evento vai até este domingo, 8 de março, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher. O espaço conta com uma praça de alimentação, brinquedos infláveis para a distração da criançada, entretenimento com música ao vivo e um grande espaço direcionado para venda ou troca de produtos em bom estado, entre eles, eletroeletrônicos, roupas, calçados, acessórios e produtos de jardinagem.

“Nossa expectativa já foi superada nesse primeiro dia, muita gente olhando, comprando, passando pela feira, uma rotatividade boa. No domingo, em homenagem à mulher, teremos um dia especial no Feirão para encerrarmos com chave de outro esse evento que, pra nós, tem o objetivo de movimentar a economia, desenvolver os pequenos negócios e fazer o dinheiro circular”, destacou a secretária de Empreendedorismo, Eliane Sinhasique.

Há um ano morando no Acre, o professor Flávio da Conceição e o parceiro, Luiz Moura, foram dois dos empreendedores que se inscreveram para participar do Feirão. Eles vendem confecções étnicas e estão bastante entusiasmados com o evento.

“Nos ficamos sabendo do Feirão através do jornal e imediatamente nos inscrevemos para estarmos aqui e graças a Deus, logo no primeiro dia, parece que está dando muito certo, mal começou e já tem muita gente comprando. Viemos de fora e percebemos que aqui não havia uma variedade de roupas étnicas e resolvemos montar este empreendimento”, comentou Flávio da Conceição.

Quem também se inscreveu pra participar da Feira foi a Euducelia Gerônimo. Ela trabalha há 10 anos no ramo da alimentação e tem seu espaço montado junto a economia solidária, aberto todos os dias no Mercado Velho, no centro de Rio Branco. Entre as comidas típicas, ela vende pirarucu à casaca, picanha com fritas, carne de sol, bobó de camarão e suco natural.

“Penso que para nós é uma grande oportunidade para vender e ganhar um dinheirinho a mais. Sempre que tem evento assim a gente participa e só tenho a agradecer ao Governo do Estado por pensar na gente. Esperamos vender bastante até domingo, hoje já foi sucesso”, disse Euducelia.