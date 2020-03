Petecão fará ato de filiação e lançará pré-candidato a prefeito em Xapuri neste sábado

Um ato de relevante importância para o processo eleitoral deste ano em Xapuri será realizado neste sábado, 7, na Câmara de Vereadores da cidade. Um grupo de dissidentes do MDB migrará para o PSD, do senador Sérgio Petecão, que lançará o vereador Gessi Capelão como pré-candidato à prefeito pelo partido.

A confirmação da transferência de Capelão e o anúncio da sua pré-candidatura colocará a oposição ao atual prefeito do município, Ubiracy Vasconcelos (PT), com três frentes na disputa das eleições deste ano. As outras duas são encabeçadas pelo advogado Carlos Venícius (MDB) e Aílson Mendonça (Dem).

Como já foi divulgado pelo ac24horas em outras ocasiões, os três grupos dialogam sobre uma possível “união das oposições”, consideram marchar juntos contra o favoritismo petista, mas ninguém cogita renunciar à chamada “cabeça de chapa”. O ato desta noite será mais um movimento de peça no tabuleiro.

Gessi Capelão chegará ao PSD com o currículo de três mandatos como vereador e dois como presidente da Mesa Diretora da Câmara. Ele diz que possui boa avaliação junto ao eleitorado, principalmente na zona rural por ter dedicado sua atuação parlamentar ao atendimento das comunidades.

“Eu estou nas comunidades rurais permanentemente e nos bairros, na zona urbana. Ninguém conhece os problemas de Xapuri como eu, por isso tenho que continuar com meu nome na disputa, pois eu conheço as necessidades da população e quero o melhor para o meu município”, diz.

Na última vez que falou sobre a decisão de oferecer sigla a um político com mandato em processo de saída do MDB, o senador Sérgio Petecão fez questão de deixar claro que essa medida não representaria nenhuma ameaça à aliança que existe entre os dois partidos na conjuntura estadual.

“Conversei com o Flaviano (Melo) e com o Chagas Romão, e disse a eles que nós iríamos abraçar o Capelão, sem que paire nenhuma dúvida de que o MDB é nosso aliado. Mas tenho interesse nessa eleição, pois sempre foi muito difícil para eu entrar em Xapuri. Vamos rever o diretório municipal e vou me empenhar como puder para estar ajudando”.

O ato de filiação e de anúncio da pré-candidatura de Gessi Capelão à prefeitura de Xapuri pelo PSD ocorrerá a partir das 18 horas deste sábado. Alguns nomes com histórico na política local, como os ex-vereadores Erivélton Menezes e Osmar Facundo, entre outros, também deverão se filiar ao partido de Petecão.