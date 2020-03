Meio Ambiente diz que apoio a produtores reduz pressão sobre floresta do Jurupari

O secretário de Meio Ambiente do Acre, Israel Milani, disse nesta sexta-feira (6) estar “aproximando o produtor rural do meio ambiente” e divulgou a reunião ocorrida na Unidade de Gestão Ambiental Integrada (UGAI) do Jurupari, localizada na BR 364, entre Manoel Urbano e Feijó.

O encontro foi com produtores que trabalham com açaí e leite e querem produzir café também. A eles, Milani afirmou que irá prestar apoio, inclusive oferecendo assistência técnica na região das florestas públicas, oferecendo a estrutura dos viveiros que estão fornecendo as mudas e melhorando as condições dos ramais.

“Ações importantes para reduzir a pressão sobre o desmatamento”, acredita o secretário.