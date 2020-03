Era uma vez…

Quem disse que bala trocada não dói?

. Em Cruzeiro do Sul dois assaltantes trocaram tiros com a polícia na tentativa de assaltar a loja Gazim.

. Os dois morreram!

. Não foi necessário chamar peritos para identificar a voz (via WhatsApp) de um dos pré-candidatos a prefeito pelo Progressista semeando discórdia, contenda e futricas no meio do ninho tucano.

. Bom dia, Luziel!

. Como vai a pré-campanha?

. O deputado Fagner Calegário (PL) é a graça da Assembleia Legislativa;

. Depois de denunciar cobrança de propinas no governo, dizer que os deputados faltaram à sessão com medo da PF que fazia um Operação na Sesacre ele, a gora, quer proteção do ministro Sérgio Moro porque estaria sendo ameaçado.

. A saída do Thiago Caetano do governo atingiu em cheio o coração do bom pastor Agostinho Ribeiro, da IBB.

. Thiago é amigo, irmão, filho, discípulo e muito mais na IBB.

. Como se diz por aqui:

. “Uma pessoa amada por todos”!

. Thiago Caetano saiu de cabeça erguida pela porta da frente, por onde entrou!

. Em Cruzeiro do Sul a água tá preta no igarapé preto!

. Na prefeitura também, ó!

. Choveu de gente ligando e mandando mensagens para a coluna na defesa da empresa do agronegócio Dom Porquito, no Vale do Acre.

. Que é uma empresa muito séria, gera emprego e renda na região, que é administrada com zelo e lisura e que os produtores sempre vão querer melhorar o preço dos suínos.

. A Dom Porquito, segundo um dos produtores, fornece tudo para a criação dos bichos; o produtor só paga a energia e os cuidados até o abate.

. O negócio é bom e se expande na região.

. Está dito!

. “Se a mulher dele perdoou, quem sou eu…?”, frase do presidente do Depasa, Zenil Chaves, ao devolver a função do dirigente do órgão em Xapuri, Antônio Marcos, acusado de agressão física a esposa.

. O Marcos sempre foi um bom moço (conheço desde que era menino buchudo, boa índole), mas perdeu a cabeça; merece sim uma oportunidade; quem não merece???

. Quando a cabeça não pensa, o corpo é quem paga”, já dizia o cantor acreano J. B. Costa, nos anos 70.

. Acabou a greve de fome no presídio, voltaram também as visitas íntimas.

. Tudo nos conformes, como deve ser dona Maria!

. Vereador Rodrigo Forneck (PT) tem sido destaque na Câmara Municipal; merece a reeleição pelo bom trabalho feito nesses três anos, dois meses e sete dias.

. A criação do carnaval nos bairros foi ideia dele (Rodrigo) quando presidia a Fundação Garibaldi Brasil.

. Deu certo!

. Estão me atribuindo um poder que eu não tenho em Brasiléia, mesmo assim, muito obrigado!

. Bom dia, Cesário Braga!

. O PT vai mesmo ou vai ficar nessa “manimolência”, nesse chove-não-molha, nesse faz que vai e não vai cozinhando ovo na água morna?!

. Convoca o deputado Daniel Zem pra guerra já que o Angelim não quer, companheiro!

. Boa Conversa deste ac24horas, apresentado por esse que vos escreve e o Crica, será com o pré-candidato a prefeito do PSL, Fernando Zamora.

. Bom final de semana!