Comando da PM vai dar medalha ao policial que matou dois assaltantes em Cruzeiro do Sul

Por meio de Nota de Esclarecimento, o comandante geral da Polícia Militar, Coronel Ulysses Araújo, anunciou que vai homenagear com medalha de honra ao mérito o policial que matou dois assaltantes no fim da manhã desta sexta-feira, 6, no Centro da cidade de Cruzeiro do Sul, durante a tentativa de assalto na Loja Gazin.

De acordo com a Nota, a posição do comando é de exaltação da coragem, bravura e compromisso na defesa da sociedade acreana demonstrada pelo PM, que estava de folga junto com a mãe comprando medicamento para ela, no momento da ação dos criminosos.

Segundo a PM, os dois criminosos estavam armados e além do assalto à loja, tentaram roubar outra motocicleta em seguida. Sendo que a moto em que chegaram à loja também era roubada.

Para o comando, o policial colocou a própria vida em risco para agir sua própria defesa e da sociedade no momento em que deu voz de prisão aos envolvidos já sobre a motocicleta. E mesmo repetindo várias vezes que era um policial e mandando que deitassem ao solo, não foi atendido, tendo que agir de forma rápida.

A Nota afirma que além de não obedeceram a ordem de parar, os envolvidos apontaram as pistolas para o policial, que fez três disparos contra a dupla.

Após os tiros, de acordo com o comando, os assaltantes arrancaram na motocicleta, o da garupa caiu poucos metros à frente e o condutor colidiu com um carro na Av. Mâncio Lima, onde foi atendido pelo SAMU mas não resistiu.

Ainda de acordo com o comunicado, após o fato o policial foi conduzido ao quartel, onde prestou depoimento ao Comandante do 6º Batalhão, major Evandro Bezerra, que realizou todos os procedimentos de polícia judiciária militar. Cita ainda que todos os demais procedimentos necessários à realização dos trabalhos de perícia técnica, foram feitos pela Polícia Técnica e Delegado de plantão.

Quanto ao assalto na loja, foram encontrados com os envolvidos: 01 (um) tablet Sansung, 06 (seis) smartphones Sansung, 01 (um) smartphone LG, 01 (um) smartphone ASUS, 01 (um) smartphone POSITIVO, além das duas motocicletas produtos de roubo, que puderam ser devolvidas aos seus proprietários.

Por fim a Nota cita o compromisso da Polícia Militar com a transparência e seriedade de suas ações e ratifica que o trabalho é sempre pautado no cumprimento das leis e se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos.