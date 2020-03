Caso seja cassado, Ilderlei Cordeiro deverá lançar Rudilei, candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul

Diante da possibilidade de inelegibilidade determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro pensa na possibilidade de lançar o tio dele, Rudilei Estrela, como pré-candidato pelo Partido Progressista.

A possibilidade foi levantada pelo próprio Ilderlei em agenda nesta sexta-feira, 6, com o deputado federal Alan Rick onde estava também Rudilei, ex candidato a deputado federal .Estrela chegou a fazer um pronunciamento se colocando a disposição

da população.

Ilderlei disse que é sim candidato à reeleição, mas não descartou um novo nome.” Nós estamos sofrendo perseguição de todas as maneiras pela turma do contra. Não está em meu coração a reeleição, sempre fui contra a reeleição, mas se Deus mandar eu vou de novo e não tenho medo de ninguém, eu só tenho medo da mão de Deus. Se eu não for teremos outro candidato do nosso grupo e vamos mostra para a turma dos Sales que eles não Mandam na cidade”.

A candidata natural do prefeito era a irmã dele, e ex-chefe de gabinete, Idelcleide Cordeiro. Mas com a prisão dela pela Polícia Federal na Operação Operação Presságio, apontada como principal articuladora de um suposto esquema de desvio de dinheiro da prefeitura, o nome ficou enfraquecido.

Rudilei Estrela foi candidato a deputado federal na eleição passada e obteve 12.905, mas não foi eleito.