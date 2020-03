Audiência pública da venda de aeroportos da Amazônia registrou interessados, diz Anac

A audiência pública presencial da 6ª rodada de concessão de aeroportos foi realizada em Manaus (AM) nesta sexta-feira (6). Três interessados fizeram intervenções durante a audiência, que foi realizada para receber contribuições sobre o edital e o contrato de concessão de aeroportos da 6ª rodada. Serão leiloados, ao todo, 22 aeroportos agrupados em blocos regionais (Sul, Central e Norte).

O Bloco Norte conta com 7 aeroportos: Manaus, Tabatinga e Tefé, no Amazonas; Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no Acre; Porto Velho, em Rondônia; e Boa Vista, em Roraima; o Bloco Norte reúne sete terminais. A contribuição inicial mínima é de R$ 43,7 milhões. O valor estimado para todo o contrato da concessão é de R$ 4 bilhões.

A 6ª rodada de concessão de aeroportos teve início em maio de 2019, com a publicação, no Diário Oficial da União (DOU), dos 22 aeroportos a serem concedidos. Nesta rodada, um mesmo proponente pode arrematar os três blocos. A concessionária deverá ter em sua composição um operador aeroportuário com, no mínimo, 15% de participação societária e experiência de 1 um ano no processamento de pelo menos 1 milhão de passageiros para os blocos Central e Norte e 5 milhões de passageiros para o Bloco Sul.

As informações são da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).