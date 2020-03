Acreano se prepara para sua primeira luta internacional de MMA em Cáncun no México

Aos 22 anos, nascido em Assis Brasil, o acreano Thomas Bryan está perto de realizar um sonho. Lutador de MMA, Thomas se prepara para a sua primeira luta internacional, logo em um grande evento da modalidade.

O atleta acreano faz uma das lutas do card do 42º Predador Fight Championship. O mega evento acontece em Cancún no México, no próximo dia 28 de março, e vai está recheado de atletas brasileiros e internacionais.

Atleta da academia Chute Boxe em Rio Branco, Thomas tem apenas 3 lutas de MMA em seu cartel. O convite para participar do evento representa um grande salto em sua carreira e também significa a abertura de portas para outros lutadores acreanos. “É minha primeira luta internacional e logo em um grande evento. Sem dúvida vai ser o maior desafio da minha carreira e dependendo da minha performance vai ajudar muito e abrir muitas portas para o MMA acreano”, afirma.

Thomas está em fase intensa de preparação para fazer uma boa luta, voltar do México com a vitória e começar a construir seu nome no esporte. “A preparação vem muito forte. Tenho feito a parte física na academia e treinado muito a parte específica na Chute Boxe. Além dos colegas de treino, tem professores de outras academias que estão me ajudando porque sabem da importância desse evento”, diz Bryan.

O lutador acreano vai ter pela frente o mexicano Daniel “Tukano” Quevedo, que já tem 10 lutas no MMA, sendo 6 derrotas e 4 vitórias.

Além da preparação, Thomas tem uma outra luta, que é chegar até o evento. Professor de Muay Thai, é de onde consegue a grana para custear as passagens, hospedagem e alimentação no México. O atleta está aberto a receber ajuda e patrocínio. Quem se interessar pode entrar em contato com o lutador pelo número 68 98409-4134.