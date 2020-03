Vice-governador visita projeto Campeões em Ação, em Cruzeiro do Sul

Cumprindo uma vasta agenda em Cruzeiro do Sul, o vice-governador Major Rocha, juntamente com o diretor de Justiça e Integração Social, da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), Joelson Dias, visitou na manhã desta sexta-feira, 6, o projeto social “Campeões em Ação” em parceria com a academia Black Belt TKD, no Centro de Artes Marciais Nauas Combat do município.

“É uma alegria presenciar essas iniciativas de pessoas voluntárias que dedicam seu tempo para cuidar dessas crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade. O Governo do Estado, por meio do Acre pela Vida, não tem medido esforços para ajudar esses projetos que atendem milhares de pessoas, não só na capital bem como no interior”, disse Major Rocha.

De acordo com o diretor de Justiça e Integração Social da Sejusp, Joelson Dias, o projeto já atende aproximadamente 600 crianças somente em Cruzeiro do Sul e, entre as atividades, estão Jiu jitsu, taekwondo, boxe, kickboxing, além de aulas de reforço escolar de português, matemática, química, física e inglês.

“Essa é uma maneira que o Governo do Estado, por meio da Diretoria de Justiça e Integração Social da Sejusp, buscou desenvolver a fim de trabalhar não só a parte repressiva por meio das ações das forças de segurança, mas principalmente, a parte preventiva através da orientação e educação das crianças em situação de risco ou não, para que se tornem cidadãos melhores e que possam ter uma vida longe da criminalidade”, completou.

O projeto que faz parte do programa de segurança Acre pela Vida, por meio da Diretoria de Justiça e Integração Social da Sejusp, é realizado pelo voluntário e sargento do Corpo de Bombeiros, Marcio Morais. As aulas que fazem parte das atividades sociais acontecem todas as terças e quintas-feiras, das 7h às 11h, e aos sábados das 7h às 13h.

O projeto social “Campeões em Ação” teve início em setembro de 2017 e seu público-alvo alcança crianças e adolescentes de 9 a 17 anos, indicados pelos diretores de escolas por gerar distúrbio. As palestras realizadas ao longo das atividades regulares contam com auxílio de juízes, promotores, delegados, médicos, advogados, bombeiros e policiais militares.

Durante a visita ao projeto, foram entregues também materiais desportivos que fazem parte da estratégia do Governo do Estado dentro do programa Acre pela Vida, que atenderá o público-alvo beneficiado pelo projeto “Campeões em Ação”. Estiveram presentes também na visita a deputada federal Mara Rocha e o deputado estadual Luiz Gonzaga.