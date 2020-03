Vacinação contra sarampo segue no Acre até 13 de março, informa Ministério da Saúde

A mobilização nacional de vacinação contra sarampo, com foco na população de 5 a 19 anos, termina no dia 13 de março, alerta o Ministério da Saúde. O vírus não circula no Acre mas a vacinação é imprescindível para a população não ser afetada, já que vários Estados registram casos positivos.

Das 22 prefeituras, duas pediram exames detalhados (sorologia) para casos suspeitos este ano. Nenhum foi confirmado para sarampo no Estado do Acre, segundo o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde divulgado na última quarta-feira, 4 de março.

Dados preliminares apontam que, a partir do início da ação (10/2) até o dia 2 de março, foram vacinadas 28.783 pessoas nessa faixa etária. Este é o número informado, até o momento, pelas secretarias estaduais de saúde. Nesta terceira etapa, a meta é vacinar 3 milhões de pessoas.

Desde o início da campanha, em janeiro, até o dia 02 de março, 99,6 mil pessoas receberam a vacina. A principal medida de prevenção e controle do sarampo é a vacinação, disponível durante todo o ano nos 42 mil postos de saúde do país. Para viabilizar a campanha, além das demandas de rotina, o Ministério da Saúde enviou neste ano 3,9 milhões de doses da vacina, 9% a mais que o solicitado pelos estados.

Mesmo com o novo coronavírus (Covid-19) em evidência no Brasil e no mundo, o Ministério da Saúde também está atento e tem alertado a população quanto à importância da vacinação contra o sarampo. A doença é grave e de alta transmissibilidade. Para se ter uma ideia, uma pessoa infectada pode transmitir para até outras 18 pessoas que não estejam imunes.

A disseminação do vírus ocorre por via aérea ao tossir, espirrar, falar ou respirar. Neste caso, não é necessário o contato direto porque o vírus pode se disseminar pelo ar a metros de distância da pessoa infectada.