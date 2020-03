Servidores que atenderam vítimas de explosão são homenageados

A tarde desta quinta-feira, 5, foi de homenagem aos servidores do Hospital Regional do Juruá. O vice-governador, Major Rocha, a deputada federal Mara Rocha (PSDB) e o deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB) fizeram a entrega de uma moção de aplausos da Assembleia Legislativa aos servidores do Hospital do Juruá. O documento foi entregue na recepção do hospital e prestigiada pelos profissionais e populares que estavam na unidade de saúde.

Para o vice-governador, Major Rocha, a atitude do deputado Luiz Gonzaga e da Assembleia Legislativa, reflete o respeito e gratidão aos servidores da saúde.

“Os servidores merecem essa manifestação de respeito e gratidão. São eles que sempre estão prontos para ajudar nossa população em um dos seus momentos mais difíceis, quando a enfermidade ou o acidente chegam e que precisam de cuidados médicos, de atenção, respeito e carinho, disse Rocha.

Tendo realizado cerca de 410 mil atendimentos em 2019 e contando com quase 500 servidores, o hospital se destaca também quando há a necessidade de atendimento emergencial como aconteceu em junho do ano passado quando uma embarcação explodiu, deixando 6 mortos e vários feridos. O fato foi relembrado pelo deputado Luiz Gonzaga.

“Eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho de cada um dos servidores quando aconteceu aquela explosão do barco no ano passado. Vi de dedicação e os cuidados que eles tiveram no tratamento de cada vítima. Sei como eles estão cuidando da melhor maneira possível dos pacientes que cuidam no dia a dia, relembrou o parlamentar.

MAIS RECURSOS

A deputada Mara Rocha que também esteve no evento pretende se reunir com a direção do hospital para discutir prioridades de investimentos de recursos. A parlamentar pretende intermediar os interesses do hospital em Brasília, além de destinar emendas parlamentares.

“Sempre buscamos ajudar nossa população. Nosso objetivo é levar as principais demandas para Brasília e ver também de que maneira iremos ajudar com nossas emendas parlamentares. Estarei à disposição para auxiliar no que eu puder, afirmou a parlamentar federal”, disse.